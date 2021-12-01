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Медик объяснил, как правильно сидеть за столом, чтобы сохранить осанку

В эфире программы "О самом главном" врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин рассказал, каким должно быть идеальное сидячее положение, чтобы сохранить красивую осанку и не столкнуться с такими патологиями, как грыжа и протрузия межпозвоночного диска.


Врач посоветовал выбирать для работы за компьютером твердый стул со спинкой. Мягкие кресла в данном случае не подходят.

– Сначала нужно сесть как можно глубже: так, чтобы коснуться крестцом спинки. Затем взять коврик, скатать его в рулон и положить под самый низ поясницы, – посоветовал Сергей Агапкин.

– В пояснице сохраняется прогиб, нагрузка распределяется по всем межпозвонковым дискам, а это значит, что протрузии и грыжи не грозят, – добавил врач.

Вместе с тем Сергей Агапкин порекомендовал не забывать и о других важных правилах длительной работы за компьютером.

– Делайте перерывы, если долго сидите, хотя бы раз в час вставайте и пять минут просто ходите по комнате. Это позволит отдохнуть и глазам, и спине, – заключил медик.

Фото: pixabay.com
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