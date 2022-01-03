Медик объяснил, как по глазам определить проблемы с печенью

В эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" Алексей Деконский, главный внештатный специалист по кардиологии главного управления по здравоохранению Минского облисполкома, заведующий областным кардиологическим центром УЗ МОКБ, рассказал, какие симптомы могут указывать на серьезные заболевания печени.
– Первый признак, по которому можно определить, что есть проблемы с печенью, это желтуха. В первую очередь желтеют белки глаз, а затем уже и кожа. Это происходит из-за повышенной выработки билирубина – пигмента печени и желчных кислот. Моча может приобретать темный цвет, а стул будет более белесоватым. Вторым признаком, на основание которого можно определить, что есть проблемы с печенью, является кожный зуд. Проблема тоже связана с повышением уровня билирубина и желчных кислот в крови. Третьим симптомом являются ксантомы – поверхностные подкожные скопления жира, возникающие в виде маленьких белесоватых точек, которые чаще всего находятся в области глаз, запястий и локтей, – рассказал врач.
Алексей Деконский предупредил, что ксантомы часто возникают у пациентов с повышенным уровнем холестерина.
Наряду с этим медик отметил, что неправильное применение жаропонижающих препаратов также может стать причиной проблем с печенью и желтухи.
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