Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.01
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Медик объяснил, как отличить опасный синдром от усталости

Медик объяснил, как отличить опасный синдром от усталости

Синдром хронической усталости не редкость. Согласно исследованиям ученых и медиков, он встречается у людей 35-45 лет, причем в 80 процентах случае с проблемой сталкиваются женщины. Как отличить опасный синдром от обычной усталости, в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказал врач Дмитрий Чеснов.


По словам специалиста, при обычной усталости человек чувствует вялость, сонливость, боль в мышцах и ломоту в костях. К тому же ему не хочется что-либо делать. Но после того, как человек отдохнет, выспится, поест и приведет себя в порядок, усталость пройдет.

- При хронической усталости этого не произойдет, потому что процесс занимает определенное время. Ее нужно пройти не эпизодом, а периодом жизни, - обратил внимание Дмитрий Чеснов.

На синдром влияют, считает врач, обмен веществ, особенности питания режима сна, а также бодрствования. Специалист отметил, что жирная пища пользу для здоровья не принесет. Также на развитие хронической усталости сказываются психоэмоциональный фон, постоянные стрессы, вызванные переживаниями о близких и работе. Отсутствие нормального отдыха - еще одна причина развития проблемы.

Среди признаков синдрома Дмитрий Чеснов назвал постоянный упадок сил, невозможность быть психоэмоционально и физически активным, нарушения памяти, мышления и сна, ведущие вплоть до бессонницы. На фоне развития хронической усталости возникают постоянные боли и ослабевает иммунитет. Человек сначала начинает чаще болеть простудными заболеваниями, после у него появляются более опасные и сложные проблемы, начиная от обменных болезней, заканчивая психическими расстройствами.

- Поэтому мы все время напоминаем о здоровом образе жизни, рациональном питании, активных физических нагрузках и качественном сне, - резюмировал Дмитрий Чеснов.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
За сутки в Беларуси зарегистрировали 398 новых случаев коронавируса, выписаны 215 пациентов
Медик объяснил, как отличить опасный синдром от усталости
Гродненцы почтили память жертв войны
МИД Беларуси о новых санкциях Запада: по сути это граничит с объявлением экономической войны
Митинги памяти прошли на знаковых мемориалах Гомеля
Сергей Чижик: Общение с российскими коллегами показывает, что мы нужны друг другу
Фотофакт. Наталья Кочанова приняла участие в возложении цветов в мемориальном комплексе «Масюковщина»
На торгах 22 июня белорусский рубль ослаб по отношению ко всем трем основным валютам
Гражданин Украины получил три года белорусской колонии за марихуану
Фотофакт. Памятное мероприятие в Хатыни
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Протасов кейс
Стало известно, с кем встречается Ума Турман
В Кузбассе отказавшихся от вакцинации против COVID-19 соцработников отстранили от выполнения обязанностей
Врач рассказал, что делать после ожога медузы
Мнение. Политолог Александр Шпаковский о бойцах спецназа и альтернативе радикальным молодежным субкультурам
В Москве зарегистрировали 86 смертей из-за коронавируса за сутки. Это максимум за пандемию
Прокурор запросил для Бабарико 15 лет колонии
Медведь напал на туристическую группу в Красноярском крае России
Представители БРСМ Могилевской области присоединились к Всебелорусской минуте молчания
В Гомельской области спасатели ОСВОД вытащили из воды двух тонущих мужчин
Повный: Великая Отечественная война вскрыла истинную суть западного «доброжелательства» и «партнерства»
мнение
Николай ЩЕКИН
Нас не сломить. Никогда и никому!
Романовская о призывах раздать белорусские предприятия: это звучит дико
Всебелорусская минута молчания прошла 22 июня
Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции с ОАО "Бабушкина крынка"
Лебедев: противостоять внешнему давлению без взаимопомощи и поддержки невозможно
Сегодня в Парламенте презентовали книгу «Они были первыми»
Космонавт Олег Новицкий: 22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории страны
Патриотический проект «Память сердца» в мемориальном комплексе Благовщина - стрим
Более 16 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за прошедшие сутки
В Лельчицком районе женщина-водитель уснула за рулем, пострадал ее пассажир
Иммунолог сообщил, нужна ли изоляция после прививки от COVID-19, если появились симптомы простуды
мнение
Вадим ГИГИН
Они шли убивать…
Освежись! 5 рецептов домашнего лимонада
До +36 °С ожидается в Беларуси 23 июня – объявлен красный уровень опасности
В Бресте проходит научно-практическая конференция «Господь нам дарует Победу»
Андрейченко: главный урок Великой Отечественной войны в том, что только в единстве и сплоченности народа, его самоотверженности, силе воли и духа – залог Победы
Романовская о восстановлении Минска после ВОВ: было очень тяжело, но трудились все
Позитивные перемены в жизни ждут в конце июня некоторые знаки зодиака
Матвиенко назвала ситуацию с коронавирусом в России тревожной
В России сообщили о росте тяжелых случаев коронавируса среди молодых людей
Ковидные надбавки не будут включаться в совокупный доход семьи при строительстве с господдержкой
Китай выступил против односторонних санкций Евросоюза в отношении Беларуси
мнение
Алексей ДЗЕРМАНТ
Украина, или Прерванный полет
В «Зубренке» провели митинг-реквием, посвященный 80-летию начала войны
Президент Филиппин пригрозил отказывающимся вакцинироваться от COVID-19 задержанием
Тысячи свечей зажглись по всему миру в память о героях Великой Отечественной войны
Авторы