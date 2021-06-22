Синдром хронической усталости не редкость. Согласно исследованиям ученых и медиков, он встречается у людей 35-45 лет, причем в 80 процентах случае с проблемой сталкиваются женщины. Как отличить опасный синдром от обычной усталости, в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказал врач Дмитрий Чеснов.
По словам специалиста, при обычной усталости человек чувствует вялость, сонливость, боль в мышцах и ломоту в костях. К тому же ему не хочется что-либо делать. Но после того, как человек отдохнет, выспится, поест и приведет себя в порядок, усталость пройдет.
- При хронической усталости этого не произойдет, потому что процесс занимает определенное время. Ее нужно пройти не эпизодом, а периодом жизни, - обратил внимание Дмитрий Чеснов.
На синдром влияют, считает врач, обмен веществ, особенности питания режима сна, а также бодрствования. Специалист отметил, что жирная пища пользу для здоровья не принесет. Также на развитие хронической усталости сказываются психоэмоциональный фон, постоянные стрессы, вызванные переживаниями о близких и работе. Отсутствие нормального отдыха - еще одна причина развития проблемы.
Среди признаков синдрома Дмитрий Чеснов назвал постоянный упадок сил, невозможность быть психоэмоционально и физически активным, нарушения памяти, мышления и сна, ведущие вплоть до бессонницы. На фоне развития хронической усталости возникают постоянные боли и ослабевает иммунитет. Человек сначала начинает чаще болеть простудными заболеваниями, после у него появляются более опасные и сложные проблемы, начиная от обменных болезней, заканчивая психическими расстройствами.
- Поэтому мы все время напоминаем о здоровом образе жизни, рациональном питании, активных физических нагрузках и качественном сне, - резюмировал Дмитрий Чеснов.
Фото: pixabay.com
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Медик объяснил, как отличить опасный синдром от усталости
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