Медик объяснил, из каких овощей получаются самые полезные заготовки на зиму

Во время консервации овощи подвергаются термической обработке, в результате которой полезные вещества, находящиеся в продуктах, погибают. Однако температура в сто градусов не уничтожает витамины в баклажанах и моркови. Об этом в эфире программы "Жить здорово" рассказал врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин.
По словам врача, консервировать в первую очередь нужно баклажаны и морковь, поскольку от таких заготовок человек на протяжении всей зимы будет получать максимум полезных веществ.
– В баклажанах содержится особое вещество, которое оказывает клеточно-протективное действие, то есть защищает клетку от свободных радикалов, образующихся в организме в процессе биохимических реакций, – отметил Дмитрий Шубин.
Медик добавил, что при термической обработке баклажана количество этого вещества снижается несущественно.
Также специалист обратил внимание на морковь, которая ценна в первую очередь большим содержанием бета-каротина, являющимся предшественником витамина А.
– Исследования показали, что люди, которые едят большое количество продуктов, содержащих бета-каротин, имеют более низкий риск рака желудка. И опять-таки, бета-каротин при термической обработке существенно не снижается, – заключил Дмитрий Шубин.
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