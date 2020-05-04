Медик: нормализация содержания витамина D в крови помогает повысить устойчивость организма к инфекциям

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При высокой скорости распространения заболевания многие люди ищут пути дополнительной защиты, повышения иммунитета.сказал Никита Соловей.При этом очень важным моментом является нормализация уровня витамина D, особенно в случае его выраженного дефицита.отметил главный внештатный инфекционист.Это значит, что если у человека лабораторно подтвержден низкий уровень содержания витамина D в крови, стоит постепенно восполнять этот недостаток., — добавил Никита Соловей. Он подчеркнул, что важен не вид пробиотика, а длительность использования этих препаратов и периодический прием. Путем нормализации микрофлоры пробиотики могут повысить устойчивость организма к различным инфекционным заболеваниям, что доказано клинически.Комитет по здравоохранению сегодня запустил серию онлайн-стримов, посвященных бережному отношению к женскому здоровью, особенно в период распространения COVID-19. Трансляции будут проходить с 4 по 8 мая с 20.00 до 21.30 ежедневно. Это мини-версия уже известного "Марафона женского здоровья", который успешно прошел в минувшем году и привлек более 200 тысяч зрителей.