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  2. Медик: нормализация содержания витамина D в крови помогает повысить устойчивость организма к инфекциям

Медик: нормализация содержания витамина D в крови помогает повысить устойчивость организма к инфекциям

В условиях выраженного дефицита витамина D в весенний период и во время пандемии коронавируса медики рекомендуют нормализовать содержание этого микроэлемента в организме. Об этом рассказал сегодня главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома, доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ Никита Соловей во время первого онлайн-стрима о женском здоровье, сообщает БЕЛТА.

Фото: pixabay.com

При высокой скорости распространения заболевания многие люди ищут пути дополнительной защиты, повышения иммунитета. "Все меры, повышающие невосприимчивость к острым респираторным инфекциям, неспецифичны. Это не какие-то чудо-препараты, а прежде всего здоровый образ жизни и физические упражнения, рациональный режим труда и отдыха, нормализация сна, избегание неоправданных стрессов, здоровое питание. И использование поливитаминов, причем они особенно значимы сейчас" сказал Никита Соловей.

При этом очень важным моментом является нормализация уровня витамина D, особенно в случае его выраженного дефицита. "На сегодняшний день первичные исследования в нашей популяции показали, что большинство наших людей находятся в гиповитаминозе по данному микроэлементу. Уже есть серьезная доказательная база, говорящая о том, что прием витамина D и нормализация его уровня в крови может уменьшить предрасположенность к развитию любых острых респираторных вирусных инфекций. В том числе, возможно, и COVID-19" отметил главный внештатный инфекционист.

Это значит, что если у человека лабораторно подтвержден низкий уровень содержания витамина D в крови, стоит постепенно восполнять этот недостаток.

"И периодический прием пробиотиков  популярная на сегодняшний день мера. Пробиотики  это живые бактерии, которые принимают внутрь, чтобы они оказывали позитивное действие на здоровье человека", — добавил Никита Соловей. Он подчеркнул, что важен не вид пробиотика, а длительность использования этих препаратов и периодический прием. Путем нормализации микрофлоры пробиотики могут повысить устойчивость организма к различным инфекционным заболеваниям, что доказано клинически.

Комитет по здравоохранению сегодня запустил серию онлайн-стримов, посвященных бережному отношению к женскому здоровью, особенно в период распространения COVID-19. Трансляции будут проходить с 4 по 8 мая с 20.00 до 21.30 ежедневно. Это мини-версия уже известного "Марафона женского здоровья", который успешно прошел в минувшем году и привлек более 200 тысяч зрителей.
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