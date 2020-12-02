Врач-эндокринолог Елена Губкина рассказала, в каком виде корнеплод будет полезен для организма, а в каком не очень. Об этом пишет РИА Новости.
Специалист считает, что картофель с кожурой лучше в пищу не употреблять. Причина проста: опасные вещества из почвы, воздуха накапливаются в большом количестве именно в кожуре овоща.
Что касается других вредных способов приготовления картофеля, в их число входит жарка во фритюре. По словам Губкиной, такой метод насытит корнеплод токсинами и жирами.
Но как тогда поступить с овощем, чтобы блюдо получилось полезным? Специалист советует варить картофель (обязательно очищенным) или готовить его на пару. В таком случае вы получите из корнеплода максимальное количество полезных витаминов и минералов.
Фото: pixabay.com
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Медик назвала вредные способы готовки картофеля
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