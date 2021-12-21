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Медик назвала опасность пониженной температуры тела

Пониженная температура тела может быть признаком серьезных заболеваний, например, симптомом снижения функции щитовидной железы. Об этом в эфире программы "О самом главном" предупредила врач Татьяна Шаповаленко.


– Снижение температуры тела может быть косвенным симптомом многих заболеваний, при этом достаточно часто – признаком снижения функции щитовидной железы, или гипотиреоза, – отметила Татьяна Шаповаленко.

Врач посоветовала при обнаружении подобного симптома первым делом сдать анализы на тиреотропный гормон, а также на гормоны щитовидной железы Т3 и Т4.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), нормальная температура тела человека составляет от 35,8 до 37,3 градуса.

Ранее врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин в эфире программы "Жить здорово" рассказывал, что на проблемы со щитовидной железой могут указывать прибавка в весе и отеки. По словам медика, если у пациента наблюдаются эти признаки, значит, вероятно, у него развивается гипотиреоз. В результате этого обменные процессы в организме замедляются, происходит откладывание жира и задержка воды.

Фото: pixabay.com
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