Медик назвал защищающие от гастрита и язвы желудка продукты

Экстракт из клюквы и брусники подавляет активность бактерий, которые вызывают гастриты и язвы желудка. Об этом в эфире программы "О самом главном" сообщил врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
Медик отметил:
– Есть ряд исследований, которые показывают, что экстракт из клюквы и брусники подавляет активность хеликобактер пилори – бактерий, которые обитают в желудке и вызывают гастриты, язву желудка.
– И рак, – дополнил слова коллеги врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
Наряду с этим, по словам диетолога, клюква обладает антибактериальным действием.
– Ягода оказывает действие не только на полость рта и десны. Антибактериальные свойства клюквы распространяются на весь организм, – обратил внимание он.
Михаил Гинзбург отметил, что употреблять клюкву рекомендуется при цистите, поскольку ягода сочетает в себе антибактериальное и мочегонное свойства.
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