Употребление морской рыбы способно замедлить старение мозга и предотвратить развитие деменции. Об этом в программе "О самом главном" рассказал российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
По словам специалиста, для профилактики деменции нужно включать в рацион большей морской, а не речной рыбы. В продукте есть вещества, которые полезны для мозга.
– Морская рыба содержит большое количество омега-3 – полинасыщенных жирных кислот. Они полезны для всего организма, в том числе важны для поддержания функциональной молодости мозга, – обратил внимание Александр Мясников.
Фото: pixabay.com
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Медик назвал продукт, который замедляет старение мозга
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