Медик назвал причину постепенного уменьшения человеческого мозга

В эфире программы "О самом главном" врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин объяснил, почему у людей с возрастом уменьшается размер мозга.
– Сокращается количество связей между нервными клетками и число функционирующих нейронов, поэтому примерно на 10 процентов мозг человека в пожилом возрасте меньше, чем в молодом, – обратил внимание Сергей Агапкин.
Вместе с тем ранее Сергей Агапкин сообщал, что, согласно некоторым исследованиям, у розмарина есть выраженное ноотропное действие, поэтому напиток, приготовленный на основе этого растения, улучшает мозговую активность. Даже на уровне эфирных масел розмарин попадает в головной мозг человека и вызывает там адаптационные изменения, которые очень полезны – например, при интенсивной интеллектуальной нагрузке.
Фото: pixabay.com