Медик назвал отечность первым признаком заболеваний сердца

Отеки являются первым проявлением заболеваний сердца. Об этом в эфире программы "О самом главном" предупредил сердечно-сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Василий Терещенко.
– Отеки являются первым проявлением заболеваний сердца, или так называемой сердечной недостаточности, которая приводит к этой проблеме, – отметил Василий Терещенко.
Врач также отметил, что в первую очередь это касается отеков нижних конечностей.
– Это является одним из дифференцировок между заболеваниями вен и сердца. Поэтому если у человека возникает одышка и отеки, это может быть проявлением сердечной недостаточности, – обратил внимание Василий Терещенко.
Кроме того, хирург рассказал, что отеки могут возникать из-за варикозного заболевания вен и проблем с почками, недосыпания и стресса, избытка соли в организме и набора веса.
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