Медик назвал несколько способов укрепить иммунитет перед зимой

Осень – отличное время для того, чтобы подготовиться к суровым холодам, заняться собой и укрепить организм перед приближающейся зимой. О том, что для этого необходимо делать, в эфире программы "О самом главном" рассказал врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
Частой зимней проблемой являются простуды. Чтобы предупредить их, необходимо пересмотреть свой рацион.
– В рационе всегда должно быть достаточно свежих овощей и фруктов. Употребляйте теплые напитки на основе шиповника, имбиря, лимона и облепихи. Они поднимут настроение и добавят организму витаминов, – обратил внимание Сергей Агапкин.
Употреблять рекомендуется не только лимоны, но также грейпфруты, апельсины и мандарины.
Нередко зимой пациенты жалуются на сонливость. И от этой проблемы у Сергея Агапкина нашлось решение.
– Прогулки на свежем воздухе полезны в любую погоду и в любое время года. Они повышают иммунитет, общую выносливость организма и дают заряд бодрости на весь день, – сообщил врач и добавил, что гулять нужно не менее 30 минут в день.
Не менее важно для крепкого иммунитета поддерживать нормальный вес. Однако именно в это время многие пациенты замечают, как растут цифры на их весах.
– Когда дни становятся короче, настроение человек падает. Без дневного света в организме вырабатывается меньше гормона счастья – серотонина. Соответственно, человеку требуется пища, в которой содержится триптофан: сыр, мясо, шоколад. Но поскольку зимой идет набор веса, то эти продукты не подходят. Есть прекрасное решение – индейка. Это диетическое мясо, которое богато триптофаном, – рассказал специалист.
– Обратите внимание на температуру воздуха и достаточную влажность в квартире. Чрезмерно высокие или слишком низкие значения способствуют нарушению теплообмена и снижению иммунитета. Сухой воздух в комнатах приводит к пересыханию слизистой и увеличению риска различных заболеваний, поэтому в холодное время года рекомендуется увлажнять воздух дома, – сказал Сергей Агапкин в завершение темы.
Фото: pixabay.com