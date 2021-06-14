При неправильном использовании кондиционера холодный воздух, поступаемый из устройства, может привести к развитию некоторых опасных заболеваний. О них в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказал врач Валерий Андриенко.
Одним из главных последствий неправильного использования кондиционера врач назвал конди-сквозняк, который характеризуется резким и локальным переохлаждением.
– Воздух из устройства дует на определенный участок тела, в результате чего происходит временное переохлаждение, – отметил Валерий Андриенко.
По словам медика, столкнуться с конди-сквозняком можно, например, в магазине, если подставить лицо под холодный поток воздуха. В таком случае также возрастет риск развития неврита.
Кроме того, Валерий Андриенко напомнил о микроорганизмах, которые заселяют кондиционеры. Специалист предупредил, что они могут стать причиной развития легионеллеза.
– Легионеллы очень любят тот микроклимат, который находится в кондиционере, – обратил внимание Валерий Андриенко.
Фото: pixabay.com
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Медик назвал неожиданную опасность кондиционеров
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