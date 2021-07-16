Медик назвал необычный симптом аллергии на солнце

– обратил внимание врач.Фотодерматит, по словам медика, легко определить по отечности, зуду и покраснению кожи. Если с подобной проблемой столкнулся ребенок, первым делом нужно определить аллергостатус малыша.– отметил Дмитрий Чеснов.Также причиной крапивницы может стать неправильный уход за кожей. Некоторые лосьоны, пенки, защитные кремы раздражают поверхность тела и усиливают действие ультрафиолета.добавил педиатр.Дмитрий Чеснов отметил, что назначить препараты может только специалист – дерматолог или аллерголог.