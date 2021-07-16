Медик назвал необычный симптом аллергии на солнце

Аллергия на ультрафиолет, излучаемый солнцем, может проявляться через фотодерматит, или крапивницу. Симптом сопровождается покраснением, зудом и отеком, рассказал в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" врач-педиатр Дмитрий Чеснов.
– Примерно 10–15 процентов людей имеют такую аллергическую реакцию на ультрафиолет, под действием которого в организме вырабатывается гистамин – активный воспалительный элемент, приводящий ко внешним проявлениям крапивницы, – обратил внимание врач.
Фотодерматит, по словам медика, легко определить по отечности, зуду и покраснению кожи. Если с подобной проблемой столкнулся ребенок, первым делом нужно определить аллергостатус малыша.
– Дети, склонные к аллергическим дерматитам, часто имеют фоновую пищевую нетерпимость. Солнечный ультрафиолет как бы реализует внутренний иммунный аллергоответ, – отметил Дмитрий Чеснов.
Также причиной крапивницы может стать неправильный уход за кожей. Некоторые лосьоны, пенки, защитные кремы раздражают поверхность тела и усиливают действие ультрафиолета.
– [Чтобы избавиться от фотодерматита] нужно использовать стероидные препараты, которые быстро уменьшают отек, красноту и зуд, – добавил педиатр.
Дмитрий Чеснов отметил, что назначить препараты может только специалист – дерматолог или аллерголог.
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