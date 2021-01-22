У врачей существует специальный термин "синдром праздничного сердца", которым называют нарушения сердечного ритма. Часто подобная проблема возникает даже у здоровых людей на фоне принятия алкоголя в праздничные и обычные дни.
В программе "О самом главном" российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников назвал главную опасность "синдрома праздничного сердца":
– Те, кто во время праздников принимают много спиртных напитков, в последующем сталкиваются с мерцательной аритмией. Обычно она достаточно опасна и требует определенных подходов. Проблема, возникающая от перегрузки алкоголем, у совершенно здоровых людей лечится несколько иначе. То есть злоупотреблять никогда не надо, – заключил врач.
Фото: pixabay.com
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Медик назвал главную опасность "синдрома праздничного сердца"
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