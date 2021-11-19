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  2. Медик назвал два случая, когда удаление миндалин необходимо

Медик назвал два случая, когда удаление миндалин необходимо

Частые ангины не являются показанием к удалению миндалин. При этом есть случаи, когда процедура необходима. О них в эфире программы "Жить здорово" рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.


– Миндалины становятся большими вследствие ангины, а не ангина происходит из-за того, что миндалина воспалилась, – обратил внимание медик.

Андрей Продеус отметил, что ангина – это чаще всего бактериальное заболевание, а удаление миндалин не останавливает инфекционные процессы.

– Надо разобраться, в чем проблема [частых ангин. – Прим. ред.]. Если рецидивирующие тонзиллиты наблюдаются у ребенка, ему надо получить консультацию аллерголога-иммунолога и совместно с лором решать [проблему]. Есть критерии: если миндалины закрывают больше трех четвертей прохода или есть гнойное содержимое внутри миндалин, их удаляют, – констатировал профессор.

Фото: pixabay.com
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