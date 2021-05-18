Перед беременностью женщине важно максимально сбросить вес, чтобы после родов остаться стройной и не приобрести проблемы с фигурой. Об этом в программе "О самом главном" сообщил российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
– Перед беременностью женщина должна подготовиться, ведь впереди ее ждут достаточно сложные испытания – физические и психологические, а также нагрузки на иммунную систему. Поэтому важно максимально снизить вес, начать больше двигаться, закаляться, чтобы обрести крепкую иммунную систему, – обратил внимание медик.
Вместе с тем Александр Мясников отметил, что во время беременности женщина набирает около 10–11 килограммов, и это нормально.
– Чем больше индекс массы тела, тем меньший прирост килограммов можно позволить себе во время беременности. Потому что иначе после можно скинуть вес за счет околоплодных вод и плаценты, а это минус 10 килограммов. Всё, что прибавится больше этого показателя, после родов останется , в том числе и в виде жира на животе. Расстаться с этим будет трудно, – резюмировал Александр Мясников.
Фото: pixabay.com
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Медик дал важный совет готовящимся к беременности женщинам
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