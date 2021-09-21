Медик дал советы по планированию беременности во время пандемии коронавируса

Детский врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем YouTube-канале посоветовал не отказываться от планирования беременности во время пандемии коронавируса. Медик также обратил внимание на то, что перед зачатием необходимость вакцинироваться как женщине, так и ее близким.
По словам специалиста, коронавирус не является препятствием к беременности. К тому же заболевание не оказывает влияние на вероятность зачатия. Однако на стадии планирования беременности врач посоветовал вакцинироваться, причем прививку по возможности должны сделать все близкие и родные женщины.
- Искренне рекомендую реализовать ваши планы по наступлению беременности после того, как получите стандартный курс вакцинации. При этом важно, чтобы все члены семьи получили прививку против коронавирусной инфекции. Кстати, вакцинация от COVID-19 не единственная, которая должна быть у беременных женщин. Вспомните, когда вам делали прививку от дифтерии и столбняка. Сезонная вакцинация от гриппа тоже не помешает, - обратил внимание Евгений Комаровский.
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