Мед, чеснок, креветки: блогер поделилась рецептом простого и вкусного ужина

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Что понадобится? Вот список: креветки (примерно полкило), 40–50 граммов жидкого меда, 30 граммов соевого соуса, четыре зубчика чеснока. Любители острого могут добавить к этому перечню ложку тертого имбиря и перец чили.Итак, рецепт. Сначала нужно подготовить креветки: очистить их от панциря, удалить кишечную нить. Резать морепродукты не нужно, потому что цельные креветки при жарке немного уменьшатся в размере. К тому же целыми они смотрятся более эстетично, а это важно при сервировке.Когда креветки будут готовы, займитесь подготовкой соуса. Для этого нужно смешать мед, соевый соус, измельченный чеснок, перец чили и имбирь (по желанию). Когда текстура соуса станет однородной – он готов. 1/3 частью получившейся смеси залейте креветки – им нужно будет промариноваться примерно 15–20 минут.Пока креветки маринуются, можно подготовить зелень. Лиза Брайан советует использовать петрушку или кинзу, а также свежий зеленый лук. Если есть возможность сорвать зелень со своего огорода, получится вдвойне вкусно.Теперь время жарить креветки. Фуд-блогер рекомендует использовать для этого оливковое масло, подойдет и масло авокадо. Готовятся креветки быстро: буквально 1–2 минуты обжарки с каждой стороны – и готово. Внимание: не передержите морепродукт на сковороде, иначе текстура может стать резиновой. Как только креветки подрумянились, выливайте на них оставшийся соус и оставьте тушиться, пока он не выпарится. В этот момент добавьте к креветкам мелко порубленную петрушку или кинзу. Тщательно перемешайте.Подавать креветки в азиатском стиле Лиза Брайан предлагает с рисом. Чтобы добавить блюду цвета и свежести, украсьте его зеленым луком. Если в сковороде остался соус – полейте им креветки или рис. Приятного аппетита!