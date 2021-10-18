Мечты и желания сбудутся в конце октября у этих знаков зодиака

Конец октября для представителей некоторых знаков зодиака станет временем исполнения самых сокровенных желаний. Кому звезды обещают поддержку в реализации давней мечты? Список счастливчиков уже здесь!







Овен

В конце октября Овнов, преимущественно не связанных узами брака, ждет исполнение заветной мечты – наконец-то начать крепкие и далеко идущие отношения с верным спутником. Представителей данного знака ждет спокойная и размеренная жизнь. Все прошлые проблемы уйдут на второй план, стоит только сделать несколько шагов в правильном направлении. Правда, не нужно полностью растворяться в своих чувствах и человеке, пусть и самом достойном. Работа, обязанности и светская жизнь никуда не уйдут от вас.

Дева

Представители данного знака зодиака, давно желавшие начать собственное дело, наконец смогут это сделать в конце октября. Девам, которые также хотели поучаствовать в каком-нибудь шоу, поработать в другой сфере или бросить все и уехать в длительное путешествие, стоит начать реализовывать свои желания именно в данный период. Звезды благосклонны к любым вашим начинаниям, даже самым безумным, поэтому не ждите подарков судьбы, а смело реализовывайте свои планы сами.

Стрелец

У Стрельцов в конце октября откроется второе дыхание. И этот момент они используют с максимальной выгодой для себя. Прежде всего удастся разрешить накопившиеся рабочие вопросы, что станет вполне вероятным стартом для получения повышения. Творческие Стрельцы благодаря вдохновению смогут реализовать проект мечты, на который не хватало духу. Удачные цепочки событий в жизни Стрельцов приведут к тому, что свои желания они смогут воплощать сами, не завися ни от чего в финансовом плане.