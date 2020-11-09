Республиканский центр пропаганды МЧС с понедельника, 9 ноября, запустил новую информационно-пропагандистскую кампанию – "Не жди белочку – туши окурок!", которая позволит привлечь внимание к проблеме пожаров из-за неосторожного обращения с огнем при курении, пишет БЕЛТА.
Кампания в первую очередь затрагивает людей, которые пренебрегают правилами безопасности и не тушат сигареты.
– Но как необычно подать злободневную проблему, чтобы заинтересовать целевую аудиторию и призвать ее изменить свое поведение? Конечно, при помощи креативных идей и юмора. Таким образом, главной героиней новой кампании станет белочка – юркий и шустрый зверек, который схватывает все на лету. Она очень любопытна и умна, поэтому способна быстро оказаться там, где выбрасывают тлеющий окурок, и потушить его вместо незадачливого и беспечного курильщика, – рассказали в МЧС.
Спасатели подойдут к кампании масштабно и задействуют целый комплекс способов обратиться к беспечным курильщикам. Билборды, видеоролики, аудиореклама – это все то, что поможет предупредить об ответственности за непотушенный окурок.
– "Белочка пришла!" и "Не жди белочку – туши окурок!" – такие посылы лягут в основу кампании. Выбраны они неслучайно: во-первых, их комичность моментально включает воображение и позволяет ярко представить образы пушистых блюстителей правил безопасности, ведущих бой с непотушенными сигаретами. Во-вторых, всем известны ассоциации, которые возникают от этих фраз. Они будут особенно близки группе повышенного риска – людям, ведущим нетрезвый образ жизни, для которых покурить в постели и уснуть – обычное дело. Благодаря такой легкой и шутливой форме слоганы кампании обязательно всплывут в сознании целевой аудитории, когда та в очередной раз будет доставать сигареты, и определенно заставят ее потушить окурки, чтобы "белочка не пришла", – добавили в ведомстве.
Видео: МЧС
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МЧС запустило новую информационно-пропагандистскую кампанию
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