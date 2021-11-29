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  2. МЧС: за прошедшие три дня не зафиксировано применения открытого огня в лагере беженцев

МЧС: за прошедшие три дня не зафиксировано применения открытого огня в лагере беженцев

Дмитрий Лакиза, начальник Гродненского областного управления МЧС,  рассказал о безопасности пребывания беженцев в лагере. 


– За последние трое суток нами не зафиксировано применения открытого огня, попыток курения внутри центра. Люди понимают, что это недопустимо. Поэтому все курящие, а их очень много, выходят на улицу. 

Дмитрий Лакиза также отметил, что беженцы самоорганизуются в вопросах уборки:

–В первые дни размещения мы помогли им настроить эту систему. Поскольку скопление большого количества мусора – это дополнительная пожарная нагрузка в помещении. Вывоз контейнеров, уборка прилегающей территории осуществляются их собственными силами. 

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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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