В ночь на 30 июня на станции метрополитена «Пушкинская» МЧС проведет тактико-специальное учение с привлечением аварийно-спасательной техники. Об этом информирует Telegram-канал столичной подземки.
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В сообщении сказано, что 30 июня 2021 года с 01 часа 30 минут до 04 часов 00 минут на станции метро «Пушкинская» Минское городское управление МЧС Беларуси планирует провести тактико-специальное учение. Работники МЧС будут применять аварийно-спасательную технику.
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МЧС проведет на станции метро «Пушкинская» тактико-специальное учение
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