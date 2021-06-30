МЧС проведет на станции метро «Пушкинская» тактико-специальное учение

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В сообщении сказано, что 30 июня 2021 года с 01 часа 30 минут до 04 часов 00 минут на станции метро «Пушкинская» Минское городское управление МЧС Беларуси планирует провести тактико-специальное учение. Работники МЧС будут применять аварийно-спасательную технику.