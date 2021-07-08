В стране снова становится очень жарко. Министерство по чрезвычайным ситуациям поделилось полезными рекомендациями. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.
По данным Белгидромета, 8 июля жара в Беларуси достигнет +32 градусов, а 9–10 июля – +34 градусов, поэтому с четверга по субботу объявлен желтый уровень опасности.
В МЧС напомнили, что при таких температурах лучше не находиться долгое время под прямыми солнечными лучами. Очень важно носить головные уборы.
Солнце наиболее активно с 12:00 до 16:00, в этот период следует защищать все участки тела, используя солнцезащитные кремы и закрытую одежду.
Девушкам лучше отказаться от декоративной косметики в эти дни: закупорка пор может спровоцировать перегрев организма.
Рекомендуется пить как можно больше воды, не употреблять спиртное. Не стоит покупать продукты с рук – можно получить тяжелое отравление.
При температуре выше +25 градусов физические нагрузки и занятия спортом лучше исключить.
Также лучше воздержаться от длительных поездок на автомобиле: из-за жары снижается реакция, может ухудшиться самочувствие.
Фото из архива БЕЛТА
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МЧС предупреждает белорусов о надвигающейся жаре
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