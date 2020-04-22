Пожары в зоне отчуждения на украинской стороне не опасны для белорусов. Об этом на пресс-конференции, приуроченной к 34-й годовщине катастрофы на ЧАЭС, сообщил начальник Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Сергей Шпарло.
Фото: архив БЕЛТА
- Во-первых, в местах пожаров не возрастает плотность радиационного загрязнения. Во-вторых, радионуклиды на пострадавших территориях в малых количествах распределены на большой площади. Часть их ушла вглубь почвы, поэтому из загрязненных площадей, объятых пожарам, высвобождается мизерное количество радионуклидов. Они в основном тут же опадают с продуктами горения.
Сергей Шпарло заверил: пожары в зоне отчуждения на украинской стороне с радиологической точки зрения не опасны. Это подтверждают и результаты наблюдения на научной станции Масаны на границе с Украиной. Сейчас там ведут повышенный контроль. За все время превышения радиации над сложившимся средногодовым уровнем не выявлено.
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МЧС: пожары в зоне отчуждения на украинской стороне не опасны для белорусов
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