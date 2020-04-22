МЧС: пожары в зоне отчуждения на украинской стороне не опасны для белорусов

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БЕЛТА

Сергей Шпарло заверил: пожары в зоне отчуждения на украинской стороне с радиологической точки зрения не опасны. Это подтверждают и результаты наблюдения на научной станции Масаны на границе с Украиной. Сейчас там ведут повышенный контроль. За все время превышения радиации над сложившимся средногодовым уровнем не выявлено.