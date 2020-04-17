Гуманитарный груз из Китая разгружается на аэродроме в Мачулищах

Накануне военный транспортный самолет с 32 тоннами гумпомощи прилетел из Пекина, сообщает Минздрав.

На аэродроме в Мачулищах полным ходом идет разгрузка военного транспортного самолета Ил-76, который привез гуманитарный груз из Китая. Как рассказали в Минобороны, военный экипаж провел в полете суммарно более 19 часов. Общая протяженность маршрута составила более 13,5 тысячи километров. Полет прошел с дозаправкой в Новосибирске.

Что касается груза, то выгружать его помогают работники МЧС Беларуси. В состав китайской гумпомощи входят экспресс-тесты, лекарства, респираторы, маски, очки, специальные костюмы и другие средства индивидуальной защиты.