МЧС: обитатели ТЛЦ соблюдают требования правил пожарной безопасности

Об этом сообщил начальник пожарного аварийно-спасательного отряда Гродненского областного УМЧС Виктор Кессо. Он напомнил, что поначалу спасатели столкнулись с проблемой захламленности путей эвакуации во временном лагере беженцев, расположенном в ТЛЦ "Брузги", а также использования примусов на газовых баллонах. Сейчас эти проблемы полностью искоренены.
- МЧС на системной основе в круглосуточном режиме продолжает выполнение задач по обеспечению пожарной безопасности в местах размещения иностранных граждан. Постоянно работают 11 человек, с поставленной задачей они справляются. На путях эвакуации выставлены посты , постоянно проходит дозор, ведется видеонаблюдение. Пожарная сигнализация и система пожаротушения - в исправном состоянии. На данный момент иностранные граждане уже поняли наши правила, которые необходимо выполнять. Идут нам на встречу, выполняют наши распоряжения.