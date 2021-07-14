МЧС о несчастных случаях: это в большой степени социальная проблема

Причины многих несчастных случаев – в социальной неустроенности пострадавших. Это отметил во время выездного брифинга с представителями СМИ, приуроченного ко Дню пожарной службы, начальник Витебского областного УМЧС Сергей Мелешкин, сообщает БЕЛТА.
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За первое полугодие на Витебщине произошло 511 пожаров, погибли 59 человек.
– Чрезвычайное происшествие – это не технический термин, а социальная проблема. Мы проанализировали причины пожаров в области и составили условный портрет тех, кто оказывается их жертвой. В основном это мужчины предпенсионного или раннего пенсионного возраста, безработные и злоупотребляющие спиртным, чаще всего курящие, проживающие в сельском доме в одиночестве. Схема пожара часто следующая: выпил, закурил в постели, спровоцировал пожар и пострадал. Почти 73% пожаров в первом полугодии случились, когда хозяева домов были пьяны. Чаще других гибнут при пожаре пожилые сельчанки, живущие одни. При этом у них есть заболевания или физические особенности, из-за которых женщины не могут полноценно ухаживать за собой и быстро реагировать на чрезвычайное происшествие, – пояснил Сергей Мелешкин.
Он уверен: проблему нужно решать сообща сотрудникам МЧС, местной власти и социальным работникам. Необходимы мероприятия для занятости граждан уязвимой категории и привлечения их к полезной деятельности с напоминанием им о правилах пожарной безопасности.
Руководитель управления отметил, что по линии субъектов хозяйствования снижается число пожаров.
– Снижения добавились в том числе благодаря повышению ответственности руководителей субъектов хозяйствования. Также были приняты меры административного пресечения. В текущем году внесено шесть предложений о приостановлении деятельности до устранения нарушений, – поделился Сергей Мелешкин.
Он также рассказал, что в областном управлении планомерно занимаются техническим оснащением подразделений МЧС Витебщины. В этом году приобретут две пожарные автолестницы для Браславского и Лиозненского районных отделов по ЧС. Запланированы строительные и ремонтные работы, модернизация подразделений в Полоцке, Глубокском районе, Витебске, в том числе на бывшей производственной базе, где разместят часть ПАСО "Витязь".
Он также прокомментировал случаи, когда люди теряются в лесных массивах:
– Многие из них пенсионеры. Чаще всего из-за жары или от физического перенапряжения становится плохо, а рядом нет никого, кто мог бы помочь. Поэтому мы призываем детей следить за тем, чтобы их пожилые родители не уходили в лес в одиночестве. С начала года служба "Витязь" выезжала для поисково-спасательных работ шесть раз (за первое полугодие 2020 года – четыре), во время которых обнаружены четыре человека, из них два ребенка, – подчеркнул начальник областного УМЧС.
Сергей Мелешкин остановился и на теме купания в водоемах области:
– В области разрешен отдых на 80 пляжах, которые оснащены всем необходимым, там есть и наблюдательные вышки ОСВОДа. За качеством воды постоянно следят санитарные службы. В этом году в области утонули 38 человек, в том числе пять детей. Будьте осторожны на воде, – призвал руководитель УМЧС и попросил не заплывать далеко, держаться возле берега.
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МЧС о несчастных случаях: это в большой степени социальная проблема
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