МЧС о несчастных случаях: это в большой степени социальная проблема

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За первое полугодие на Витебщине произошло 511 пожаров, погибли 59 человек., – пояснил Сергей Мелешкин.Он уверен: проблему нужно решать сообща сотрудникам МЧС, местной власти и социальным работникам. Необходимы мероприятия для занятости граждан уязвимой категории и привлечения их к полезной деятельности с напоминанием им о правилах пожарной безопасности.Руководитель управления отметил, что по линии субъектов хозяйствования снижается число пожаров., – поделился Сергей Мелешкин.Он также рассказал, что в областном управлении планомерно занимаются техническим оснащением подразделений МЧС Витебщины. В этом году приобретут две пожарные автолестницы для Браславского и Лиозненского районных отделов по ЧС. Запланированы строительные и ремонтные работы, модернизация подразделений в Полоцке, Глубокском районе, Витебске, в том числе на бывшей производственной базе, где разместят часть ПАСО "Витязь".Он также прокомментировал случаи, когда люди теряются в лесных массивах:– подчеркнул начальник областного УМЧС.Сергей Мелешкин остановился и на теме купания в водоемах области:, – призвал руководитель УМЧС и попросил не заплывать далеко, держаться возле берега.