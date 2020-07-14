МЧС напомнило о том, как вести себя, чтобы не потеряться в лесу. Так, чаще всего плутают пожилые люди. Поэтому перед выходом в лес им надо обязательно рассказать о своих планах, предполагаемом месте нахождения и времени возвращения родственникам или соседям. Не помешает посмотреть карту, вспомнить правила ориентирования на местности, а также взять с собой мобильный с полным аккумулятором и небольшую аптечку – на всякий случай. Можно прихватить с собой кого-нибудь за компанию. В пасмурную погоду лучше остаться дома.

Если в поход идет группа людей, пригодится свисток – звук от отставшего слышен за два-три километра.

– Надевайте непромокаемую одежду и обувь, – советует начальник управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Сергей Новик. – Что касается одежды: все стараются пойти в лес в камуфляжной форме. Но так люди сливаются с лесом. Если кто-то потерял сознание и упал, поисковики могут пройти в метре и не заметить человека за кустами. Другое дело если он будет ярко одет.

По словам специалиста, в лесу не будут лишними нож, вода, спички – чтобы разжечь костер. Днем дым можно заметить и по нему выйти к пропавшему. Ночью человек сможет согреться, а источник тепла заметят специальные приборы.

– Дети и внуки должны следить за дедушками и бабушками, которые привыкли жить возле леса. Все же с возрастом способность ориентироваться теряется, – говорит представитель МЧС.

Впрочем, теряются и дети. Только за полгода 2020-го спасатели нашли 64 заблудившихся в лесу, в том числе восемь детей.

– Здесь особая ответственность родителей. Если вы отправляете детей в деревню, поговорите с ними о безопасности. Совсем маленьких не оставляйте без присмотра ни под каким предлогом, – обратил внимание Новик.