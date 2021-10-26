МЧС Беларуси на учениях в Таджикистане отработало применение своих подразделений в составе КСОР

В период с 18 по 23 октября в Таджикистане проходили учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2021». В них приняли участие представители МЧС Беларуси, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как рассказали в МЧС, замыслом мероприятия являлось проведение совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта. Участники учений на практике отрабатывали нанесение авиационного удара бомбардировочной авиацией по базовым районам боевиков, блокирование и зачистку населенного пункта, а также эвакуацию мирных жителей.
Представители МЧС нашей страны в рамках учений отработали вопросы возможного применения собственных подразделений в составе формирований сил специального назначения КСОР с учетом особенностей региона учений, изучили возможные задачи перед спасательными подразделениями в соответствии с характерными для данного региона чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, а также отработали вопросы проведения гуманитарных операций в дружественных странах с учетом текущей ситуации в Центрально-Азиатском регионе.
«По окончании учений представители МЧС Беларуси во главе с прибывшим первым заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Александром Худолеевым передали гуманитарный груз для предотвращения гуманитарной катастрофы в приграничных с Афганистаном районах. Также работники МЧС ознакомились с деятельностью Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан, посетили Центр управления кризисными ситуациями и управление специализированных поисково-спасательных служб данного ведомства», – добавили в пресс-службе.
За оказанное содействие в доставке грузов гуманитарной помощи приказом министра по чрезвычайным ситуациям ряд военнослужащих Министерства обороны Беларуси награждены медалями и нагрудными знаками МЧС.
Фото: МЧС