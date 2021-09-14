Mazda готовит рестайлинг кроссовера CX-5 второго поколения

Как сообщают китайские СМИ, габариты обновленного транспортного средства не изменились, а внешние отличия от дореформенного кроссовера сводятся к новым бамперам, оптике и иному рисунку решетки радиатора. По неофициальным данным, новинка может дебютировать до конца текущего года.У рестайлингового CX-5 изменилась рамка решетки радиатора – теперь у нее «штрихи» вместо сетки, а края хромированной рамки стали толще, вдобавок они теперь лишь подпирают фары, а не пронизывают их. В фарах появились L-образные светодиодные ходовые огни, а с бампера пропали противотуманные фонари.Сзади изменения менее заметны: немного другая форма фар, которые для улучшения визуального контраста слегка затонированы. Графика светодиодов будет выполнена в том же стиле, что и передняя оптика. Изменится и задний бампер: вставка из неокрашенной пластмассы станет более широкой, а светоотражатели –более узкими.О новшествах в салоне не сообщается, однако, по неподтвержденным данным, на передней панели установят экран мультимедийной системы большего размера.Длина предназначенного для Китая кроссовера выросла на 20 мм –до 4575 мм, остальные габариты остались прежними.В КНР обновленный кроссовер сохранит такие же силовые агрегаты: бензиновые атмосферники объемом 2,0 и 2,5 литра, которые развивают 155 и 196 лошадиных сил соответственно. Пару им составляет шестидиапазонный автомат, а привод может быть как передним, так и полным.Mazda CX-5 на фотографиях – вариант для Китая, который выпускается на СП Changan-Mazda, но не исключено, что аналогичное обновление в ближайшем будущем ждет также кроссовер второго поколения, предназначенный для других рынков.Фото: скриншот видео