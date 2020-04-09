МАЗ проводит полный комплекс мер по борьбе с коронавирусом

На Минском автомобильном заводе работают в штатном режиме, но с соблюдением всех рекомендаций Минздрава.

На предприятии закуплены дезинфицирующие средства и специальное оборудование, предназначенное для его распыления в производственных и административных помещениях. Каждый день проходит дезинфекция помещений. Сотрудники предприятия могут ознакомиться на информационных стендах с ключевыми профилактическими правилами, соблюдение которых позволит существенно снизить риск инфицирования респираторными инфекциями, в том числе инфекцией COVID-19.

— Усилен контроль по учету сотрудников, побывавших на больничных, а также в эпидемиологически неблагополучных районах. Страха и паники нет, работаем в обычном режиме. Средствами гигиены и дезинфекции обеспечены, перебоев в снабжении ими нет, — рассказывает Валерий Курсевич, председатель профкома ОАО «МАЗ». — Мы понимаем, что главное — это здоровье и безопасность людей. Да, время сейчас непростое, но каждый должен ответственно относится к происходящему, беречь себя и близких, не поддаваться панике.

На МАЗе установлены приборы для бесконтактного измерения температуры тела. При недомогании, плохом самочувствии каждый может обратится в медсанчасть. Особое внимание — людям в возрасте, они могут прийти в здравпункт, где на месте им выпишут необходимые лекарства, чтобы лишний раз не ходить в городскую поликлинику.

Часть сотрудников предприятия сейчас находится на двухнедельной самоизоляции, но в это время им засчитывается заработная плата в размере среднемесячного заработка.

— Медицинская проблема создала новые социальные ответы. В непростой ситуации нет место равнодушию. Профком не остался в стороне от проблемы, — дополняет Валерий Курсевич. — За счет средств профбюджета закупили более тысячи масок, дезсредства, жидкое мыло. Хочется сказать огромное спасибо медперсоналу нашего предприятия и медикам всей страны. Коронавирус — серьезный вызов жителям планеты. Многое зависит от нашей самоорганизации. Каждый из нас должен ограничить контакты и посещение публичных мест, строго соблюдать правила гигиены: мыть руки с мылом, пользоваться антибактериальными средствами и т. д. Отмечу, что наши работники ответственно подходят к рекомендациям медиков.