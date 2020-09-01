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  2. МАЗ: предприятие работает в штатном режиме

МАЗ: предприятие работает в штатном режиме

Несмотря на призывы уже не раз опозорившихся телеграм-каналов к заводчанам начать бастовать,  работники МАЗ бросать работу не стали. Предприятие функционирует в штатном режиме.


 Кстати, у центральной проходной с 12.00 сегодня «бастовали» уже знакомые  здесь многим «карусельщики” – всего 11 человек.Как удалось выяснить, ни один из них на заводе не работает.
Отвечая на мои вопросы, говорили, что “пришли поддержать  работников”. Сами же заводчане на это только, кстати, посмеивались. Мне сказали прямо: «если эти молодые люди действительно хотят поддержать рабочих, то пусть идут в цеха  и помогают собирать машины”.


Впрочем, «акция» продлилась недолго. Группа дождалась, когда подъедут журналисты польского телеканала и сделают нужную картинку. После чего  «борцы» по-свойски попрощались друг с другом и стали расходиться.

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