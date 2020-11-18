ОАО "МАЗ" – управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" поставит 330 автобусов "Минсктрансу". Об этом сообщает пресс-служба МАЗа.
Фото из архива.
Поставка осуществляется при финансовой поддержке многолетнего корпоративного партнера предприятия ОАО "Промагролизинг".
Техника будет поставлена "Минсктрансу" по Указу № 146 от 2 апреля 2015 года "О финансировании закупки современной техники и оборудования" на общую сумму свыше 150 млн рублей. На сегодня более 30 автобусов уже отправлены лизингополучателю. Остальная часть пассажирской техники будет поставлена до конца года.
Минский автомобильный завод – одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, которое специализируется на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники.
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МАЗ поставит 330 автобусов "Минсктрансу"
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ