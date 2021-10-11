МАЗ активизирует взаимодействие с учебными заведениями для укрепления своего кадрового потенциала

На Минском автомобильном заводе усиливают взаимодействие с учреждениями образования для подготовки квалифицированных рабочих, а также трудоустройства учащихся и молодых специалистов.





Круглый стол, на котором обсуждалась данная тема, прошел на МАЗе в первой декаде октября, сообщили в медиацентре предприятия.

– Совместно с представителями Республиканского института профессионального образования, Минского государственного автомеханического колледжа, Минского государственного профессионального лицея № 9 автомобилестроения были обсуждены порядок организации и сроки проведения производственных практик учащихся, вопросы мотивации молодых сотрудников и процесса переподготовки работников завода, а также методы популяризации рабочих профессий среди школьников и учащихся, – проинформировали на предприятии. – В ходе совещания было, в частности, отмечено, что в настоящее время более 30 процентов молодых выпускников Минского автомеханического колледжа связывают свою трудовую деятельность с МАЗом. К примеру, на площадях колледжа в рамках инвестпроекта «МАЗ-Вейчай» открыт уникальный обучающий центр производственных технологий. Здесь готовят квалифицированных сотрудников для работы на сборочном производстве современных автомобильных двигателей. Структура и оснащение центра позволяют колледжу обеспечить подготовку специалистов, владеющих навыками управления новейшим оборудованием и технологическими процессами.

На МАЗе отметили, что предприятие активно взаимодействует и с учреждениями высшего образования:

– Два года назад на базе управления главного конструктора Минского автомобильного завода была перезапущена деятельность филиала кафедры «Автомобили» БНТУ. В работе кафедры принимают участие ведущие специалисты завода, и это также является примером успешного взаимодействия производства и учреждений образования. Актуализация деятельности кафедры непосредственно на заводе и привлечение к работе высококвалифицированных специалистов позволили объединить учебный процесс с погружением студентов в реалии производства. Будущие инженеры приобретают навыки практической работы в коллективе, учатся разбираться в сущности проблем и перспективах развития автотехники, выполняя реальные курсовые и дипломные работы, осуществляя совместную научно-исследовательскую деятельность.

К слову, на прошлой неделе прошла встреча руководства Минского автомобильного завода со студенческим активом Белорусского национального технического университета. Представители ведущего предприятия страны рассказали о вакансиях, условиях работы, а также о заработной плате. По словам заместителя генерального директора ОАО «МАЗ» по социальным вопросам и идеологической работе Зои Таран, на Минском автомобильном заводе ждут токарей, фрезеровщиков, слесарей механосборочных работ и других специалистов. Условия работы ориентированы на привлечение студентов: в частности, есть возможность совмещать трудовую деятельность с написанием дипломного проекта. Медиацентр БНТУ сообщает, что набор желающих трудоустроиться на МАЗ будет производиться централизованно в формате студотрядов.