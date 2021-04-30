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Майский гороскоп для Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб

Стрельцы, месяц обещает быть напряженным – очень много сил потребует работа. Следите за здоровьем. Козероги, романтический настрой и влюбленность сделают этот месяц незабываемым. Водолеи, внимания потребуют родители, да и со своей семьей постарайтесь проводить как можно больше времени. Рыбы, месяц благоприятствует встречам и поездкам. Будьте внимательны при оформлении различных документов. Смотрите на сайте sb.by и в группах @sbbytoday в социальных сетях, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!

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