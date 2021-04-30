Майский гороскоп для Львов, Дев, Весов и Скорпионов

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Львы, ваш бизнес на взлете! Востребованы вы и как профессионалы, знатоки своего дела. Девы, многие вопросы можно решить, если привлечь заграничных партнеров. А если в планах отпуск, то только в дальние страны. Весы, будьте предельно внимательны с финансами, особенно если решите взять взаймы или оформить кредит. Скорпионы, на первый план выходят партнерские отношения – как в семье, так и в бизнесе. Будьте терпеливы и аргументированы. Смотрите на сайте sb.by и в группах @sbbytoday в социальных сетях, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!