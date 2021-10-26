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  2. Майк Тайсон вернется на ринг

Майк Тайсон вернется на ринг

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон вновь выйдет на ринг. Об этом сообщает The Sun.


55-летний американец заявил, что планирует провести бой в начале 2022 года. 

– Я хочу подраться уже в феврале. Сейчас у нас много сомнений относительно будущего оппонента. Это должен быть серьезный вызов, – уточнил Тайсон.

По предположениям источника, соперником Тайсона в новой схватке может стать Джей или Логан Пол. Оба блогера уже дебютировали в боксе.

2 октября Тайсон сказал, что не против провести поединок с любым из братьев Пол. Он заявил, что звезды YouTube пошли бы на это ради огромного гонорара.

Тайсон уже возвращался на ринг в ноябре 2020-го. Он провел поединок с другим экс-чемпионом мира Роем Джонсом. Результат боя – ничья.

Джейк Пол провел несколько боксерских поединков. В частности, он побеждал в схватках против профессиональных спортсменов, известных по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), – Беном Аскреном и Тайроном Вудли.
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Фото: РЕЙТЕР
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