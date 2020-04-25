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Майк Тайсон решил вернуться на ринг, чтобы собрать деньги на благотворительность

Один из самых известных боксеров-профессионалов всех времен – Майк Тайсон заявил, что может снова выйти на ринг, чтобы собрать деньги на помощь бездомным и наркозависимым.


«Думаю, я проведу несколько выставочных боев и наберу форму», - цитирует Тайсона The Sun.

Боксер признал, что сейчас не в лучшей для бокса форме. «Я тренировался на лапах всю последнюю неделю. Это тяжело, мое тело разбито и очень болит», - заявил он.

Тайсону сейчас 53 года. Свой последний бой он провел в 2005 году, проиграв ирландцу Кевину Макбрайду.

Боксер стал самым молодым в истории чемпионом мира в тяжелом весе – в возрасте 20 лет, за что попал в Книгу рекордов Гиннеса. Там же зафиксирован еще один рекорд Тайсона, он провел наибольшее количество самых быстрых нокаутов (менее, чем за минуту) – девять. Тайсон стал также самым молодым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, он завоевал титул в 21 год.

Всего великий Майк провел 58 боев, из которых в 50 одержал победу (44 поединка завершил нокаутом), шесть боев проиграл, еще два были признаны несостоявшимися.

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