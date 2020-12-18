Матвиенко: одна из востребованных сфер деятельности Межпарламентской ассамблеи СНГ – наблюдение за выборами и референдумами в странах Содружества

Об этом на сегодняшнем заседании Совета глав государств СНГ заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко:



– Нами накоплен большой опыт в области мониторинга электоральных процессов. Это стало весомым шагом к разрушению монополии наших западных коллег, прежде всего по линии ОБСЕ и Совета Европы, и противодействию практики односторонних оценок демократичности выборов. Поэтому представляется важным и дальше расширять и укреплять нашу работу в данной сфере.



Валентина Матвиенко обратила внимание, что когда в международных делах растет потенциал конфронтации, значение объединяющей силы парламентской дипломатии усиливается, и в этом смысле Межпарламентская ассамблея являет собой показательный позитивный пример.



– Мы эффективно взаимодействуем с большинством международных парламентских организаций, ведем активный диалог с партнерами, защищая наши общие интересы, – подчеркнула она. – Как, например, на прошедшем недавно заседании Совета по СНГ принимал участие председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы господин Хендрик Дамс. Мы обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества МПА и Парламентской ассамблеи Совета Европы, история которого насчитывает уже более 20 лет. В целом Межпарламентской ассамблеей СНГ заключено более 70 документов о сотрудничестве с нашими партнерами.