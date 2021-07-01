Матвиенко: Форум регионов приобрел статус значимого, ожидаемого и всегда результативного события

На нем уже подписано около 20 предметных соглашений между российскими и белорусскими регионами. Об этом, открывая пленарное заседание VIII Форума регионов Беларуси и России, заявила председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко.

Поблагодарив от имени всех участников Форума регионов президентов двух стран за их постоянное внимание к работе форума и глубокую погруженности в вопросы регионального развития, глава верхней палаты российского парламента обратилась к ним со словами:

– Нынешний беспрецедентный уровень не только экономической, но и социальной, гуманитарной интеграции в рамках Союзного государства был бы невозможен без ваших личных усилий. Благодаря вашей поддержке, даже, можно сказать, шефству, Форум регионов приобрел сегодня статус значимого, ожидаемого и всегда результативного события. Это десятки успешных межрегиональных проектов в промышленности, в сельском хозяйстве, в науке и образовании, охватывающих все пространство Союзного государства от Бреста до Сахалина.

Валентина Матвиенко подчеркнула:

– Мы всегда стремимся расширять базу такой реальной, практической кооперации. И этот форум не стал исключением. Уже подписано около 20 предметных соглашений между российскими и белорусскими регионами и почти столько же документов о сотрудничестве между нашими университетами, учреждениями науки и культуры, иными структурами.

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