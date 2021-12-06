Матушка Гавриила привезла в ТЛЦ продукты и сладости для беженцев

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Также матушка Гавриила напомнила, что религия не имеет никакого значения в беде.Игуменья показала, что привезли в этот раз для беженцев.Видео: Мария Крушевская