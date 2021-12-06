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  2. Матушка Гавриила привезла в ТЛЦ продукты и сладости для беженцев

Матушка Гавриила привезла в ТЛЦ продукты и сладости для беженцев

Игуменья Гродненского Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря матушка Гавриила рассказала, что все продукты и одежду для жителей ТЛЦ собирали Гродненский монастырь, Жировичский монастырь и Новогрудская Епархия. 

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Также матушка Гавриила напомнила, что религия не имеет никакого значения в беде. 

– Все мы люди, Господь дал всем жизнь, поэтому мы должны помогать друг другу. Мы не знаем, что будет с нами. Может быть, и нам когда-то Господь пошлет испытания, поэтому мы не остаемся равнодушными и помогаем людям в беде. И нам тоже кто-то поможет. На земле мы должны жить так, чтобы делать добро. Не столько красота, сколько доброта спасет мир. Не только материально можно помочь, но и словом – конечно же, молитвой. 


Игуменья показала, что привезли в этот раз для беженцев. 

– Несколько коробок печенья, индивидуальные пакетики – сладости, лапша быстрого приготовления, соки, коробку сгущенки. Все во славу Божию! 

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Видео: Мария Крушевская
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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