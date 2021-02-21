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Матусевич прогнозирует снижение числа земельных споров благодаря информатизации

Число земельных споров благодаря информатизации должно снизиться, заявил председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич в эфире программы "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

Говоря о направлениях, работу по которым можно усовершенствовать, Дмитрий Матусевич, во-первых, назвал земельно-имущественные отношения. "В той или иной редакции законодательства, но мы будем с ними работать. Конечно, персонально разбираясь с каждым обращением, в том числе путем выезда. Я думаю, постепенно количество жалоб будет сокращаться, в том числе благодаря информатизации", - сказал он.

Председатель Государственного комитета по имуществу пояснил, что сейчас происходит смена поколений, меняются собственники, в результате чего могут происходить конфликты, так называемые земельные споры. "Но они рано или поздно урегулируются и больше никогда не повторятся", - добавил он.

Необходимо продолжить кадастровую оценку всех объектов, считает Дмитрий Матусевич. Речь идет о том, чтобы с помощью в том числе самолета и специальных технических наземных средств и потом программных продуктов обработать все имущество и земельные участки, находящиеся на территории республики, сравнить их с действующими базами данных и передать информацию пользователям, в том числе налоговым. "Это очень важно с точки зрения социальной справедливости и повышения эффективности налогообложения", - отметил он.


По материалам БЕЛТА

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