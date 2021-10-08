Мацкевич: надо вывести потребкооперацию на новый уровень с учетом, что живем в ХХI веке

Об этом Олег Мацкевич заявил на общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ сразу после избрания его на должность председателя Белкоопсоюза. Он обратился к участникам мероприятия со словами благодарности:





– Спасибо вам за то доверие, которое вы оказали мне. Эту работу я действительно знаю не понаслышке. Потому что почти 13 лет в области являлся куратором витебского облпотребсоюза, потом витебского потребобщества. Знаю все беды, которые есть, тяжести. Знаю отраслевую структуру. И, извините за нескромность, это знание и позволяет помогать потребкооперации.





Олег Мацкевич выразил уверенность, что и на республиканском уровне получится применить эти знания с пользой:

– Мы система, ориентированная на сельского жителя. Все мы сориентируемся еще больше, чтобы оказывать содействие сельскому жителю. В том числе и по закупкам продукции, поставкам переработанной продукции этому жителю. Нам надо выйти на другой уровень с учетом того, что мы живем в ХХI веке и нам негоже быть даже где-то в серединке. Мы с вами с учетом этой нацеленности должны быть всегда и везде первыми. Я не то что постараюсь, я буду оправдывать то доверие, которое вы мне оказали, и надеюсь на слаженную совместную, корпоративную работу на благо потребкооперации и на благо того сельского человека, о котором мы здесь говорим и думаем каждый день.









Фото: БЕЛТА