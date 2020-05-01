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  2. Матчем «Смолевичей» и «Энергетика-БГУ» стартует 7-й тур чемпионата Беларуси по футболу

Матчем «Смолевичей» и «Энергетика-БГУ» стартует 7-й тур чемпионата Беларуси по футболу

Седьмой тур чемпионата Беларуси стартует сегодня матчем между «Смолевичами» и минским «Энергетиком-БГУ».

«Студенты» после трех туров сенсационно возглавляли таблицу Высшей лиги, однако затем дела команды совсем разладились. Парни Владимира Белявского потерпели три поражения подряд с общей разницей мячей 0:6 и откатились в середину табеля о рангах.

«Смолевичи» в этом сезоне уже успели отобрать очки у брестского «Динамо» (1:1) и «Шахтера» (0:0), но, несмотря на это, вместе с «Белшиной», с которой они также сыграли вничью (1:1), обитают в подвале турнирной таблицы.

Встреча пройдет на Городском стадионе Борисова и начнется в 16.00. Поединок в качестве главного арбитра обслужит Андрей Василевич.

Расписание остальных матчей седьмого тура:

2 мая (суббота)

14.00. «Минск» — «Торпедо-БелАЗ».

16.00. «Рух» — «Городея».

18.00. «Динамо-Минск» — «Слуцк».

3 мая (воскресенье)

14.00. «Белшина» — «Динамо-Брест».

16.00. «Витебск» — «Славия».

18.00. БАТЭ — «Неман».

20.00. «Шахтер» — «Ислочь».

Таблица Высшей лиги:

1. «Слуцк» — 13 очков (6 матчей).

2. «Ислочь» — 12 (6).

3. «Торпедо-БелАЗ» — 11 (6).

4. БАТЭ — 10 (6).

5. «Витебск» — 10 (6).

6. «Динамо-Минск» — 9 (6).

7. «Минск» — 9 (6).

8. «Энергетик-БГУ» — 9 (6).

9. «Городея» — 9 (6).

10. «Неман» — 8 (6).

11. «Шахтер» — 8 (6).

12. «Рух» — 8 (6).

13. «Динамо-Брест» — 7 (6).

14. «Славия» — 7 (6).

15. «Смолевичи» — 3 (6).

16. «Белшина» — 2 (6).

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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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