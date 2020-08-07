Сегодня вечером продолжится 21-й тур футбольного чемпионата страны

В игре шестого тура, которая состоялась 26 апреля, «Ислочь» победила «Витебск» – 2:0, но получится ли у «волков» повторить тот успех сегодня? Фото:

vk.com/fcisloch

Нестабильно прошедшая первый круг «Ислочь» в последнее время вроде как нашла свою игру. Во всяком случае, к отчетному поединку дружина из Минского района подходит, имея в активе две победы подряд над брестским «Динамо» (2:0) и «Славией» (4:2). Однако «Витебск», тем более на своем стадионе, очень опасен. Команда Сергея Ясинского в родных стенах отняла очки у всех без исключения главных фаворитов розыгрыша – брестского «Динамо» (1:0), «Шахтера» (0:0), минского «Динамо» (1:1), БАТЭ (2:2) и «Немана» (0:0). И сегодня, конечно, постарается огорчить и «Ислочь».Во втором матче дня, в отличие от первого, фаворит очевиден. И это, разумеется, столичное «Динамо», которое борется за высокие места и в прошлом туре было уязвлено обидным поражением от «Немана» (0:1). У «Смолевичей», недавно переживших кардинальную перестройку, 10 июля была вспышка в виде сенсационной победы над «Ислочью» (3:1). Но далее последовала серия из трех поражений подряд с общим счетом 0:8. И прервать череду неудач сегодня команде будет крайне сложно.Этот тур начался вчера. «Белшина» в сверхрезультативном матче взяла верх над «Слуцком» – 4:2. А «Шахтер» в центральном поединке всего тура сломил сопротивление брестского «Динамо» – 1:0, благодаря чему упрочил свои позиции во главе пелотона.На завтра запланированы встречи «Минск» – «Славия», РЦОР-БГУ – «Неман», «Рух» – «Торпедо-БелАЗ» и БАТЭ – «Городея».Турнирная таблица сейчас выглядит так: 1. «Шахтер» – 43 очка (21 матч), 2. БАТЭ – 37 (20), 3. «Неман» – 37 (19), 4. «Торпедо-БелАЗ» – 33 (20), 5. «Динамо» (Минск) – 30 (20), 6. РЦОР-БГУ – 30 (20), 7. «Динамо» (Брест) – 29 (19), 8. «Ислочь» – 29 (20), 9. «Витебск» – 29 (20), 10. «Рух» – 29 (20), 11. «Славия» – 23 (19), 12. «Слуцк» – 21 (20), 13. «Городея» – 20 (20), 14. «Минск» – 18 (18), 15. «Белшина» – 16 (21), 16. «Смолевичи» – 14 (19).Список бомбардиров уверенно возглавляет Джасурбек Яхшибоев (РЦОР-БГУ, «Шахтер»), на счету которого 12 забитых мячей. Виталий Лисакович («Шахтер») и Ион Николаеску («Витебск») отличились по девять раз. А Павел Нехайчик (БАТЭ), Гегам Кадимян («Неман») и Леонид Ковель («Белшина») – по восемь.