Матчами в Солигорске и Бобруйске продолжится пятый тур чемпионата Беларуси по футболу

В прошлом туре «Шахтер» не смог взломать оборону «Смолевичей». Фото:

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«Шахтер» на старте ЧБ, откровенно говоря, закопался. Один из главных претендентов на медали сумел сломить сопротивление «Городеи» (2:0), однако во всех остальных матчах потерял очки — проиграл «Торпедо-БелАЗу» (0:1) и поделил баллы с «Неманом» (0:0) и «Смолевичами» (0:0). Обращает на себя внимание тот факт, что в четырех предыдущих поединках первенства «горняки» забили лишь два мяча — и это, конечно, и близко не соответствует атакующему потенциалу этой команды. На фоне «Шахтера» «Слуцк» смотрится разухабисто — много забивает и пропускает. Однако стабильности этой команде также не хватает. Подопечные Виталия Павлова на предыдущем отрезке чемпионата добились побед над «Славией» (3:1) и «Ислочью» (3:2) и не смогли обыграть брестское «Динамо» (0:1) и «Витебск» (1:1).Ко второму матчу пятницы, конечно, будет привлечено куда меньше внимания, так как в Бобруйске сыграют два выходца из первой лиги, к тому же сейчас замыкающие таблицу высшей лиги. Однако высокий градус соперничества обеспечен. Ведь и «Белшине», и «Смолевичам» нужно реабилитироваться за не самый лучший старт турнира. Бобруйчане, напомним, оказались биты «Минском» (1:3), «Торпедо-БелАЗом» (0:1) и «Городеей» (0:1) и вырвали ничью в матче с «Неманом» (1:1). А футболисты «Смолевичей» уступили «Ислочи» и «Витебску» с одинаковым счетом 0:1, а также сыграли вничью с брестским «Динамо» (1:1) и «Шахтером» (0:0).Накануне пятый тур чемпионата Беларуси стартовал двумя поединками в Минске. РЦОР-БГУ потерпел достаточно неожиданное поражение от «Городеи» — 0:1. А столичное «Динамо» взяло верх над «Неманом» — 2:0.Завтра тур закроется матчами «Ислочь» — «Славия», «Рух» — «Минск», «Витебск» — «Динамо» (Брест) и БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ».Турнирная таблица на данный момент имеет такой вид: 1. «Торпедо-БелАЗ» — 9 очков (4 матча), 2. «Городея» — 9 (5), 3. РЦОР-БГУ — 9 (5), 4. «Слуцк» — 7 (4), 5. «Динамо» (Брест) — 7 (4), 6. «Славия» — 7 (4), 7. «Витебск» — 7 (4), 8. БАТЭ — 6 (4), 9. «Минск» — 6 (4), 10. «Ислочь» — 6 (4), 11. «Динамо» (Минск) — 6 (5), 12. «Шахтер» — 5 (4), 13. «Неман» — 5 (5), 14. «Рух» — 4 (4), 15. «Смолевичи» — 2 (4), 16. «Белшина» — 1 (4).В списке бомбардиров лидирует один из лидеров РЦОР-БГУ Джасурбек Яхшибоев, на счету которого три забитых мяча.