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Матчами в Минске и Витебске стартует 28-й тур чемпионата страны по футболу

Чемпионат Беларуси по футболу выходит на финишную прямую. Сегодня матчами «Ислочь» – «Минск» (начало в 14:30) и «Витебск» – «Рух» (18:00) стартует 28-й тур.


«Ислочь» не проигрывает в чемпионате вот уже на протяжении девяти встреч (шесть побед, три ничьи) и сохраняет шансы на медали. Однако легко в сегодняшней игре против «Минска», который еще полностью не обезопасил себя от переходных матчей, «волкам» точно не будет. Впрочем, тем интереснее будет поединок для болельщиков.

Упорная борьба ожидается и в Витебске, где местная одноименная команда примет брестский «Рух». «Витебск» чрезвычайно опасен на своем поле, что в этом сезоне на себе испытали буквально все участники медальной гонки. В родных стенах «северяне» отобрали очки у брестского «Динамо» (1:0), «Шахтера» (0:0), минского «Динамо» (1:1), БАТЭ (2:2) и «Немана» (0:0). И «Руху» почти наверняка тоже придется тяжело. Команда из Бреста, впрочем, умеет держать удар.

На завтра запланированы матчи «Смолевичи» – «Неман», «Слуцк» – «Городея», «Динамо» (Брест) – «Торпедо-БелАЗ» и «Шахтер» – БАТЭ. А послезавтра сыграют «Белшина» – РЦОР-БГУ и «Славия» – «Динамо» (Минск). «Гвоздь» тура, без сомнений, «забьют» в Солигорске, где сойдутся вторая и первая на данный момент команды чемпионата. Соперничество солигорцев и борисовчан, без сомнений, будет одним из ключевых событий финишного отрезка в контексте борьбы за золото.

Турнирная таблица на данный момент выглядит так: 1. БАТЭ – 53 очка (27 матчей). 2. «Шахтер» – 52 (27). 3. «Динамо» (Брест) – 48 (27). 4. «Неман» – 47 (27). 5. «Торпедо-БелАЗ» – 47 (27). 6. «Динамо» (Минск) – 45 (27). 7. «Ислочь» – 44 (27). 8. «Рух» – 40 (27). 9. РЦОР-БГУ – 35 (27). 10. «Витебск» – 34 (27). 11. «Минск» – 34 (27). 12. «Славия» – 33 (27). 13. «Городея» – 27 (27). 14. «Слуцк» – 27 (27). 15. «Белшина» – 21 (27). 16. «Смолевичи» – 14 (27).

Список бомбардиров возглавляет Максим Скавыш (БАТЭ), который забил 17 мячей. На счету его ближайшего преследователя, Джасурбека Яхшибоева («Шахтер»), сейчас 16 взятий ворот.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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