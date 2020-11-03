Матчами в четырех группах начнется третий тур группового раунда Лиги чемпионов

Группа «А»

«Локомотив» –

«Бавария

»

– 1:2

Группа «В»

Группа «С»

Группа «D»

«Ливерпуль» – «Митьюлланд» – 2:0

Один из наиболее любопытных для нас поединков состоится в Москве, где «Локомотив» белорусского форварда Виталия Лисаковича примет мадридский «Атлетико». По итогам двух туров «железнодорожники» набрали один балл, но при этом показали весьма неплохую игру. Вырвали гостевую ничью у сильного австрийского «Зальцбурга» (2:2) и, хоть и проиграли, очень достойно смотрелись в матче против немецкой «Баварии» (1:2). Игра мадридской команды на предыдущем отрезке турнира оставила двоякое впечатление. Но «Атлетико» в любом случае пока находится выше «Локомотива» в таблице и сегодня фаворитом считается именно он. История личных взаимоотношений однозначно говорит в пользу подопечных Диего Симеоне. С 2018 года «Атлетико» и «Локомотив» провели в Лиге Европы и Лиге чемпионов четыре встречи – и все их выиграл испанский клуб, причем общая разница забитых и пропущенных мячей в этих матчах – 12:1.В еще одном матче игрового дня в группе «А» «Бавария» сыграет в гостях с «Зальцбургом». Главная интрига – прервется ли феноменальная победная серия мюнхенцев в Лиге чемпионов, которая насчитывает уже 13 матчей.Перед стартом группового раунда главными претендентами на выход в плей-офф из квартета «В» назывались «Реал» и «Интер». Но пока испанский и итальянский гранды имеют всего одно и два очка соответственно. Сегодня ничья не устроит ни одну из команд. И это обещает очень напряженную борьбу. Интерес к соперничеству в Мадриде подогревают фигуры главных тренеров. Зинедин Зидан и Антонио Конте, которые в свое время были партнерами по «Ювентусу», в первый раз сразятся друг с другом в качестве тренеров.Донецкий «Шахтер», в первых двух турах неожиданно отобравший очки у «Реала» (3:2) и «Интера» (0:0), подходит к сегодняшней игре с менхенгладбахской «Боруссией» в качестве лидера группы. Но останется ли он таковым по итогам матчей третьего тура, большой вопрос. Немецкий коллектив также смотрится здорово. Он вел в обоих своих предыдущих матчах на групповом этапе, но упустил победы над «Интером» и «Реалом» в самой концовке встреч.В этой «пульке» после двух туров ожидаемо лидирует английский «Манчестер Сити», последовательно обыгравший португальский «Порту» (3:1) и французский «Марсель» (3:0). Букмекеры не сомневаются в том, что «МС» выиграет и у греческого «Олимпиакоса». Но как минимум одно обстоятельство, говорящее не в пользу английского гранда, есть. Это травмы ряда основных игроков.Предположить, как сложится еще один поединок в этой группе между «Порту» и «Марселем», очень сложно. Уж больно нестабильны обе команды.Один из самых ожидаемых матчей игрового дня состоится в Бергамо, где «Аталанта» примет «Ливерпуль». Выступление итальянской команды, которая в прошлом сезоне дебютировала в ЛЧ и сразу же добралась до четвертьфинала, стало одной из самых ярких страниц того розыгрыша. Да и нынешний турнир «Аталанта» начала хорошо: разгромила датский «Митьюлланд» (4:0) и поделила очки с «Аяксом» из Нидерландов (2:2). Фаворитом в сегодняшней игре, впрочем, считается «Ливерпуль», который оба своих предыдущих матча на групповой стадии выиграл и к тому же не пропустил в них ни одного мяча.«Митьюлланд» пока выступает диаметрально противоположно: проиграл оба матча, ни разу в них не отличившись. Сегодня чемпион Дании постарается наконец одержать первую викторию на групповом этапе этой Лиги чемпионов. Но и «Аякс», пока имеющий всего один набранный балл, настраивается исключительно на победу.