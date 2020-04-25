Матчами в Бресте, Городее и Мозыре продолжится шестой тур чемпионата Беларуси по футболу

Сегодня состоятся три матча шестого тура чемпионата Беларуси по футболу. В Мозыре местная «Славия» примет «Минск» (начало встречи в 15.00). В Городее местная одноименная команда сыграет с БАТЭ (17.00). А в Бресте лицом к лицу сойдутся действующий чемпион и бронзовый призер прошлого чемпионата — «Динамо» и «Шахтер» (19.00).
В первом матче 1/2 финала Кубка страны брестское «Динамо» обыграло «Шахтер» — 2:0, но что принесет новая встреча? Фото: vk.com/dynamobrest
Поединок в городе над Бугом, без сомнений, будет не только гвоздем тура, но и одним из ключевых во всем чемпионате. Несмотря на то, что сезон начался относительно недавно, брестское «Динамо» и «Шахтер» уже успели дважды встретиться друг с другом. И оба раза успех сопутствовал подопечным Сергея Ковальчука, которые обыграли «горняков» в Суперкубке и Кубке страны с одинаковым счетом 2:0. Но продолжится ли серия, большой вопрос. Ведь «Динамо» подходит к матчу с большими кадровыми проблемами. Два основных центральных защитника команды Габи Кики и Евгений Хачериди, удаленные в прошлой игре против «Витебска», дисквалифицированы, а Денис Лаптев, Павел Савицкий, Артем Быков и Кирилл Печенин травмированы. У «Шахтера» также не смогут сыграть все сильнейшие, но все же его потери не столь впечатляющие. Поединок пропустят дисквалифицированный Сергей Политевич и травмированные Роман Бегунов и Лаша Шиндагоридзе. Кроме того, под вопросом участие в игре Александра Сачивко. Впрочем, несмотря на все проблемы, команды должны подарить классный матч. Ведь обоим коллективам нужно реабилитироваться за неудачный старт.
Еще один весьма любопытный поединок ожидается в Городее, куда пожалует буксующий на старте чемпионата БАТЭ. Команда из Борисова, конечно, считается фаворитом. Однако заранее хоронить шансы «Городеи» не стоит. Ведь борисовчане пока очень нестабильны, а «Городея» подходит к игре, имея в активе три победы подряд. К тому же в родных стенах эта команда крайне опасна. И БАТЭ, кстати, уже не раз испытывал серьезные проблемы в городском поселке в Несвижском районе. Всем памятна игра последнего тура ЧБ-2017, когда борисовчане вырвали принесшую им чемпионство ничью (3:3) лишь на пятой добавленной минуте. А два последовавших за этим матча на стадионе «сахарных» БАТЭ и вовсе проиграл: в позапрошлом чемпионате со счетом 1:2, а в прошлом — 0:1. Что принесет очередное соперничество «Городеи» и БАТЭ, скоро узнаем.
Третий матч игрового дня с точки зрения вывески представляет наименьший интерес. Но скучать «Славия» и «Минск» тоже дать не должны. Обе команды на разгоне турнира уже успели преподнести несколько сенсаций, много забивают и пропускают и вообще показывают весьма зрелищный футбол.
Шестой тур начался вчера. Минское «Динамо» в первой игре под руководством Леонида Кучука одержало уверенную победу над «Смолевичами» — 3:1, а «Неман» разгромил РЦОР-БГУ — 3:0.
Завтра состоятся встречи «Слуцк» — «Белшина», «Торпедо-БелАЗ» — «Рух» и «Ислочь» — «Витебск».
Турнирную таблицу возглавляют «Слуцк», «Торпедо-БелАЗ» и «Витебск», имеющие по десять очков. По девять баллов на счету минского «Динамо», РЦОР-БГУ, «Ислочи» и «Городеи». Восемь — у «Немана». По семь — у БАТЭ, брестского «Динамо», «Руха» и «Славии». Шесть — у «Минска». Пять — у «Шахтера». Три — у «Смолевичей». Два — у «Белшины».
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Матчами в Бресте, Городее и Мозыре продолжится шестой тур чемпионата Беларуси по футболу
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